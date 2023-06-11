Meclis Başkanı Kurtulmuş, İlim Yaymalılar Buluşması'na katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Vefa İlim Yayma Mezunlar Derneği ve İlim Yayma Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 17. Geleneksel İlim Yaymalılar Buluşması'na katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İlim Yayma Vakfı Vefa Lisans Yurdu'nda gerçekleşen programda konuşan Meclis Başkanı Kurtulmuş, vakfın 50 yılı aşan eğitim ve insan yetiştirme mücadelesine değinerek, "Vefa yurdu ve binasında benim de birçok hatıram var. Burası bizim neslimizin ve sonrasında binlerce insanın, gencimizin yetiştiği bir merkez oldu. Bu anlamda üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiş bir çatı altındayız." ifadelerini kullandı.

Bu vakıf çatısı altında yetişip yeni nesillere de öncülük edenleri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Kurtulmuş, "Bu büyüklerimiz sayesinde belirlenen, önümüze konan hedefler büyük oranda gerçekleştirilmiş ve başarıya ulaşılmıştır. Aynı şekilde köhne, fiziki olarak yetersiz imkanlardan, modern ve her türlü imkana sahip okullar ile sayısı 1 milyonu aşan İmam Hatipli kardeşlerimize ulaştık. Bu gelişme bununla sınırlı değil. Teknolojide, sanayide hayatın her alanında kalkınmaya bu gençler ve ideallerle ulaşıldı." diye konuştu.

Ayasofya'nın ibadete açılması, Taksim'e cami yapılması gibi girişimlerin bir dönem rejim meselesi haline getirildiğini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Hamdolsun artık Taksim'de cami de var, Ayasofya'yı da ibadete açık. Huzur içinde ibadet edip ziyaret edilebiliyor. Artık önümüzdeki hedef, Türkiye Yüzyılı ve bunu gerçekleştirme ufkumuzdur. Her alanda daha güçlü bir Türkiye'yi kurmak Türkiye Yüzyılı'nın hedefidir. Bir cümle ile ifade etmek gerekirse 'sözü güçlü, gücü tesirli' bir ülke haline gelmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Bu tarihi mekan, bizim için 'kökü mazide olan ati' sözünün somut hali gibidir. Buradaki yurt binasının yenilenip daha modern hale getirilmesi ile bu hedefler için daha güzel çalışmalar yapılacağına inanıyorum."