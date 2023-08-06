Mecidiye Sahili yeniden şekilleniyor

Mecidiye Sahili düzenleme ve peyzaj projesi protokolü imzalandı. 55 dönümlük alanda yapılacak tesis vatandaşlara ücretsiz hizmet verecekErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne ili Keşan İlçesi Mecidiye Köyü sahil düzenleme ve peyzaj projesi protokolü Keşan Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğü arasında imzalandı.

Keşan Kaymakamlığı’nda düzenlenen imza programına Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Milli Emlak Müdürü Doğan Kaya, İlçe Yazı İşleri Müdürü Hasan Boz ve Keşan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Ahmet Yaşar katıldı.

“SAHİLE GİRİŞ ÜCRETSİZ OLACAK”

Protokolün imzalanmasından sonra konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilk kirayı yatırdıklarını belirterek, "55 dönümlük bir alanda kafeler, restoranlar, otopark, soyunma odaları, tuvaletler, duşlar, şezlong, su sporları, plaj voleybolu sahaları, ve her türlü ihtiyaca cevap verecek olan yürüyüş iskelesi ile sosyal tesisleri ile birlikte; yapmamız gereken ne varsa gerçekleştiriyoruz. Sahile giriş ücretsiz olacak, bunun yanında içerideki her türlü hizmetten isteyen ücretini ödeyerek hizmet alacak. 10 bin kişinin aynı anda hizmet alabileceği bir tesis olacak” dedi.

Sözlerinin devamında Mecidiye sahilinde yaşanan olumsuz görüntülerin artık görülmeyeceğine vurgu yapan Başkan Helvacıoğlu, “Önümüzdeki yıl artık Mecidiye Sahili’nde düzenli bir halk plajı göreceğiz. Erikli ve Mecidiye bölgesindeki günübirlikçilerin çözümüne ulaşılan bir tesis olacak. Sorunu burada çözeceğiz. Buna çok ihtiyaç vardı. Mecidiye sahilinin çöp sorununu ve kaos halini son kez fotoğraf çekin, bu sene o görüntüleri son kez yaşıyoruz. Artık o görüntüler olmayacak" diye konuştu.