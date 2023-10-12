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Mecidiye öğrenci servislerine Jandarma denetimi
GÜNDEM 12.10.2023, 09:24
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Keşan Trafik Jandarması tarafından Mecidiye Köyü’nde öğrenci servis taşımacılığı yapan servis aracı, şoförü ve rehber personellerin denetimi yapılarak eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Denetimlerde, servis araçlarının teknik durumu, sürücülerin ehliyet ve trafik sigortası belgeleri, rehber personellerin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı.
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|8
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|8
|9
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|8
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|8
|6
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|8
|5
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|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
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|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
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|8
|13
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|8
|12
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|12
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|8
|11
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|8
|11
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|8
|9
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|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
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|8
|4
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|8
|3
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|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3
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