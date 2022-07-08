MEB: Yetenek sınavlarının sonuçları belli oldu

Merkezî yerleştirme sonuçlarına göre yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların asıl ve yedek listeleri, e-okul üzerinden erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 30 Haziran -7 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan yetenek sınavlarının sonuçları sisteme girildi.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin asıl ve yedek listeleri, e-okul üzerinden ilan edildi.

Kazanan adayların kayıtlarının 18-20 Temmuz tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

Yetenek sınavları sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.