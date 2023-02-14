MEB yemek hizmet noktalarını dijital ortama taşıdı

Millî Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen illerde oluşturduğu yemek hizmet noktalarını internet adresine taşıyarak harita üzerinden konumlarını belirtti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerine depremin yaşandığı ilk günden itibaren yemek hizmet noktaları oluşturmaya başlamıştı.

Bakanlık, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için bu hizmet noktalarını dijital ortama taşıyarak dhgm.meb.gov.tr/meb_mutfak internet adresinde gösterip harita üzerinden konumlarını ve isimlerini belirtti.