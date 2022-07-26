MEB Yardımcılığına Osman Sezgin atandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine Osman Sezgin atandıANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi.D

DOÇ. DR. OSMAN SEZGİN KİMDİR?

1959 yılında dünyaya gelen Osman Sezgin, babası devlet memuru olduğu için ilkokul, ortaokul ve liseyi farklı şehirlerde tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde, doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Osman Sezgin, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü derslerini organize etmek üzere görevlendirilmiştir. Sezgin, ayrıca Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Koordinatörlüğü yapmıştır.

TRT 1'de yayınlanan sabah gençlik programına uzman konuşmacı olarak katılan Osman Sezgin, 2020 yılından beri her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1'de Kutlu Yuva Mutlu İnsan programını yürütmektedir.

Pek çok Milli Eğitim Şurasına katılan Sezgin, 19. ve son yapılan 20. Millî Eğitim Şuralarına özel davetli olarak katılmıştır. Çeşitli bilimsel projeler yürütmüş ve birçok yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir.

Türkiye ve Avrupa'da sayısız seminerler veren Osman Sezgin, Avrupa'da pek çok ülkede 6 sene boyunca eğitim kurumlarında araştırmalar yapmış ve konferanslar vermiştir. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok eğitim kurumuna danışmanlık yapmıştır.

1995 yılından bu yana Türk Gençlik Vakfı Başkanlığı ve 2000 yılında kurduğu Kalem Vakfı Başkanlığı görevlerine devam eden Sezgin, evli ve üç çocuk babasıdır.