MEB yaraları sarmak için her yönden sahada

İlk depremin hemen ardından tüm imkânlarıyla bölgeye ulaşan Millî Eğitim Bakanlığı; 10 ilde arama, kurtarma faaliyetlerine katılım, depremzedelere sıcak yemek, konaklama imkânı sağlanması, çocuk ve yetişkinlere psikolojik destek verilmesi, yardımların dağıtılmasını da kapsayan her alanda yaraları sarmak için mücadele ediyor.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli çevredeki 10 ili etkileyen deprem sonrasında Millî Eğitim Bakanlığı, tüm personeliyle her gün daha çok vatandaşa ulaşmak için çalışıyor.

5 bin kişilik MEB AKUB ekibi günlerdir deprem bölgesinde can kurtarmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

MEB AKUB gönüllüleri enkaz çalışmalarından çadır kurulumuna, yemek dağıtımına kadar sahadaki birçok faaliyete eşlik ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, deprem bölgesi dışındaki illerdeki tüm okul ve kurumlar, personel ve öğrencileriyle seferber olmuş durumda.

Olgunlaşma enstitüleri, halk eğitimi merkezleri ve meslek liselerinde uyku tulumu üretimi başladı. Afet bölgesinde günlük 60 bin uyku tulumu vatandaşlara dağıtılıyor.

Depremden etkilenen bölgelerde sosyal etkinlik ve oyun alanı olarak kurulan 172 "Psikososyal Destek Merkezi"nde 4000 rehber öğretmen/psikolojik danışman, çocuklara destek sağlıyor.