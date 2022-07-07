MEB: Uzman ve başöğretmenlik başvuruları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman ve başöğretmenlik programına başvuru sonuçlarını açıkladı. Başvuruda bulunan öğretmenler, durumlarını meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nca, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğine göre yapılan duyuru doğrultusunda resmî ve özel öğretim kurumları ile Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuruda bulunanların durumları değerlendirilerek sonuçlar açıklandı.

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan öğretmenlere ilişkin sayısal verileri paylaşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 531 bin 885'i uzman öğretmenlik, 70 bin 437'si de başöğretmenlik olmak üzere toplam 602 bin 322 öğretmen, eğitim programlarına katılmaya hak kazandığını duyurdu.

Özel öğretim kurumlarında çalışan 10 bin 171 eğitimci, uzman öğretmenlik; başöğretmenlik için de 308 olmak üzere toplam 10 bin 479 öğretmenin başvurusu kabul edildi.

MEB dışı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 1.479 eğitimci uzman öğretmenlik; başöğretmenlik için ise 165 olmak üzere toplam 1.644 öğretmenin başvurusu kabul edildi. Böylece uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan öğretmenlerden gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 kişi eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.

Uzman ve başöğretmenlik yolundaki süreçte tüm öğretmenlere başarılar dileyerek sürecin hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 60 yıllık hasreti sona erdiren Öğretmenlik Meslek Kanunumuzla olduğu gibi her zaman öğretmenlerimizin yanında olacağız." dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak https://www.oba.gov.tr (Öğretmen Bilişim Ağı) adresi üzerinden uzman öğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-5 Eylül 2022; başöğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında eğitimlere katılabilecek.