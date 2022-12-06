MEB, Türkçe öğretimde 'iyi uygulamaları' yaygınlaştıracak

Millî Eğitim Bakanlığı, 14-16 Şubat 2023'tarihleri arasında İstanbul'da "Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı" düzenleyecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek konferans, "2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndaki dil eğitimine yönelik yürütülecek faaliyetlerden ve 26-29 Eylül'de düzenlenen "Türkiye'de ve Dünyada Türkçenin Öğretimi Çalıştayı"nda Türkçe öğretimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin çıkan önerilerden hareketle yapılacak.



Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılması planlanan konferansla, Bakanlık bünyesindeki öğretmenlerce geliştirilen Türkçe öğretimine yönelik özgün ve etkili iyi uygulamaların tespit edilmesi, yaygınlaştırılması, güncel, teknolojik ilerlemelere uygun olarak üretilen sınıf içi eğitim içeriklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.



Konferansa dil eğitimi alanında uzmanlaşmış konuşmacılar, sahada yaptıkları iyi uygulamalarla fark yaratan öğretmenler ve öğrenciler bu alanda hazırladıkları projelerle katılacak.



Konferansta, "Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk dillilere öğretimi kapsamında iletişimsel dil etkinlikleri ve stratejileri, materyal geliştirme ve değerlendirme, ölçme ve değerlendirme, dijital öğrenme ve teknolojiler ile öğrenen özerkliği" temaları ele alınacak.



Türkçe öğretimi alanında çalışma yapan öğretmenlerin hazırladığı iyi uygulamalar, konferans değerlendirme ve düzenleme kurulları tarafından iki aşamalı değerlendirme sürecine tabi tutulacak.



Bu değerlendirme sonucu, konferansta sunulacak en iyi uygulama örnekleri seçilecek. Ülkenin dört bir yanında görev yapan öğretmenler, akademisyenler, öğrenciler ve Bakanlığın ilgili personelinin katılımcı olacağı konferansta, seçilen iyi uygulamaların sunumları yapılacak. 15 Kasım'da başlayan iyi uygulama başvuruları yarın sona erecek.



Konferansın en önemli paydaşlarından olan üniversite düzeyindeki öğrenciler, dil eğitimi alanındaki çalışmalarına yönelik poster sunumu yapacak. Farklı üniversitelerden akademisyenler, bu öğrencilere rehberlik edecek.



Konferansa ilişkin diğer detaylara, "https://turkce.meb.gov.tr/" internet sitesinden ulaşılabiliyor.