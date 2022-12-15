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MEB'ten kayıt dışı öğrencilere yakın takip

GÜNDEM 15.12.2022, 15:56
MEB'ten kayıt dışı öğrencilere yakın takip

﻿Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullaşma oranlarını artırmaya yönelik çabaları desteklemek amacıyla kurdukları erken uyarı ve takip sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kayıt dışındaki 280 bin 473 öğrenciyi MERNİS kayıt sistemini çok aktif şekilde kullanarak, çağrı merkezi kurarak ve tek tek ailelere ulaşarak eğitime dâhil etmeye çalıştıklarını, 2023 yılında kayıt dışında bulunan gençleri okulla buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Özellikle ortaöğretimde okullaşma oranlarına ilişkin pilot proje uyguladıklarını belirten Özer, 2021'de ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 90 olduğuna vurgu yaparak, "Erken uyarı sistemlerini ve özellikle kayıt dışı öğrencilerin eğitim sistemine dâhil olmasıyla ilgili çağrı merkezini de devreye alarak bir yıl gibi kısa sürede yüzde 90 oranını yüzde 95'e çıkardık. Bu konuda geliştirilen pilot uygulamayı eğitimin tüm kademelerine yaygınlaştıracağız. Birinci önceliğimiz; ilkokul, ortaokul ve lisede kayıt dışı olanları eğitim sistemine dâhil etme ile ilgili çalışmamız. Bir de mevcut eğitim sistemine devam ederken bir şekilde okul terk riski olan potansiyel öğrencileri de belirledikten sonra rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ile sistemin içinde tutma ile ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. 2023 yılı, ağırlıklı olarak bunlarla geçecek" diye konuştu.

Bakan Özer, eğitim kademelerindeki öğrenci sayısına ilişkin spekülasyonlar yapıldığına işaret ederek sürekli olarak gündeme getirilen "1,2 milyon öğrenci kayıt dışı, 680 bin kız öğrenci eğitime erişemiyor." iddiasının hiçbir veriye dayanmadığını ifade etti.

İlkokul kademesinde 11 bin 654, ortaokulda 28 bin 421, lisede de 240 bin 668 öğrenci olmak üzere toplam 280 bin 743 öğrencinin kayıt dışı olduğunu hatırlatan Özer, "İlkokul ve ortaokuldaki kayıt dışı öğrenci sayısı çok az. Gelinen nokta, ilkokul ve ortaokulda yüzde 100'e yakın okullaşma oranını yakaladığımızı gösteriyor ama bizim için tek bir öğrencinin bile sistemin dışında kalması kayıptır. Biz öğrenciye, vatandaşımıza oran olarak bakmıyoruz. Biz tek bir öğrencinin, tek bir ailenin sorununu çözmek için Bakanlığımızın tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Dolayısıyla 2023 yılındaki hedefimiz, öğrenci olması gereken ancak kayıt dışında bulunan 280 bin dolayındaki gencimizi okulla buluşturmak" dedi.

Bakan Özer, gençlere tek tek ulaşarak koşullarına uygun okullaşma seçeneklerinden faydalanmalarını sağlayacaklarını belirterek, 280 bin 473 öğrenciyi MERNİS kayıt sistemini çok aktif bir şekilde kullanarak, çağrı merkezi kurarak, tek tek ailelere ulaşarak eğitimin içerisine dâhil etmeye çalıştıklarını söyledi.

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