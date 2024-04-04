MEB'ten harita üretimi iş birliği

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Harita Genel Müdürlüğü arasında ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerinde kullanılmak üzere müşterek harita üretimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen "Harita Çalıştayları" neticesinde Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü arasında ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerinde yer alan haritaların millî menfaatlere, bilimsel ilkelere uygun ve işlevsel bir şekilde kullanılması, haritaların kullanımda birlik sağlanması ve müşterek harita üretimine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği kapsamında ders kitapları ile eğitim araç ve gereçleri içeriğinde yer verilen ve öğrenim sürecini derinleştirmek, zenginleştirmek ve desteklemek için önemli bir araç hâline gelmiş olan haritaların temel haritacılık prensipleri ve millî menfaatlere uygun olarak üretilmesini sağlamak ve "Kültür ve Gönül Coğrafyası Atlası"nın hazırlanması yönünde müşterek üretimlerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

İmzalanan protokolle birlikte ders kitapları ile eğitim araç ve gereçleri içeriğinde yer verilen haritaların kullanımında birlik sağlanarak geçmişten günümüze kıta ve dünya haritalarında doğru ve eksiksiz bilgilerin kullanılması ve dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte protokol kapsamında üretilen haritaların öğrenme süreçlerinde daha etkili bir şekilde kullanılması ve öğrencilerin coğrafi ve analiz yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olması bekleniyor.