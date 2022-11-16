MEB'ten 'aile değerleri' seferberliği

Millî Eğitim Bakanlığı, aile değerlerini merkeze alan 44 saatlik bir eğitim seti hazırlayarak ailelerin hizmetine sundu. ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca ağustos ayı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 81 ilde başlatılan "Aile Okulu" projesi, ailelerden yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda iki ay gibi kısa sürede 525 bin 898 veli aile okulu eğitiminden yararlandı.

Kültürel değerleri merkezine alan eğitim paketinde; aile içi iletişim, ahlaki gelişim, sosyal duygusal beceri gelişimi, sağlıklı beslenme, bağımlılıklarla mücadele, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, ilk yardım, trafik bilgisi ve çevre bilinci gibi çok boyutlu ders paketleri bulunuyor.

HEDEF 1 MİLYON AİLE

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplumun çekirdeğini oluşturan aileyi çok boyutlu destekleyecek bir eğitim paketi olmasını istediklerini söyledi.

Aile okulu projesinde özellikle, aileye yönelik küresel saldırılara karşı aile yapımızı muhkem kılacak şekilde bu okul projemizin içeriğini sürekli güncellediklerini ifade eden Bakan Özer, "Değerlerimizi merkezine alan eğitim paketinde aile içi iletişim, ahlaki gelişim, sosyal duygusal beceri gelişimi, sağlıklı beslenme, bağımlılıklarla mücadele, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, ilk yardım, trafik bilgisi ve çevre bilinci gibi çok boyutlu ders paketleri bulunuyor. 18 Ağustos 2022 tarihinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde kurslarımızı 81 ilde eş zamanlı olarak başlattık ve projeyi de 'Aile Okulu' olarak isimlendirdik. İki ay gibi kısa sürede 525 bin 898 velimiz aile okulu projesinden yararlandı. Projemizden köy yaşam merkezi üzerinden köylerdeki ailelerimiz de yararlanabiliyor. Amacımız 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon aileye, 2023 yılında ise 2,5 milyon ailemize bu hizmeti sunabilmek" diye konuştu.