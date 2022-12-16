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MEB tatilde ilk kez ücretsiz kurs düzenleyecek

GÜNDEM 16.12.2022, 15:13
MEB tatilde ilk kez ücretsiz kurs düzenleyecek

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023'te yaz okulu uygulamasını devam ettireceklerini, bunun yanında 23 Ocak-3 Şubat arasındaki iki haftalık yarıyıl tatilinde de ilk kez tüm kursları açacaklarını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatiline ilişkin geçen yaz tatilinde tüm öğrencilerin hem nitelikli tatil geçirmeleri hem de öğrenme serüvenlerine devam etmeleri için ilk kez yaz okulları açtıklarını hatırlattı.

Bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce yaz okullarından yaklaşık 1 milyon öğrencinin ücretsiz yararlandığını belirten Özer, "Bize gelen en büyük şikâyet, bu kursların iki-üç haftalık sürelerinin çok kısıtlı olmasıydı. Velilerden ve öğrencilerden bu kursların tam yaz dönemini kapsayacak şekilde olması yönünde çok ciddi talep geldi. 2023 yılında da yaz okulu uygulamamızı devam ettireceğiz ancak 23 Ocak-3 Şubat arasındaki iki haftalık sömestirde de ilk kez yaz okulu kapsamını genişleterek tüm kurslarımızı açacağız. Bu kapsamda bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce kurslarımız sömestirde de açık olacak." dedi.

ÖĞLE YEMEĞİNDE OKUL ÖNCESİNDE YENİ HEDEFLER HAYATA GEÇECEK

Yeni yıl ile birlikte ücretsiz öğle yemeğinin kapsamının genişletilmesine yönelik hazırlıkların sorulması üzerine Özer, Bakanlığın öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Özer, şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar çok sayıda projenin kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ettiğini anlattı.

MEB'İN TESİSLERİ OTEL KONFORUNDA OLACAK

Bakan Özer, Bakanlığın 2023'teki hedefleri arasında tüm öğretmenevleri, uygulama otelleri ve hizmet içi eğitim enstitülerinin yenileme çalışmaları kapsamına alınmak suretiyle ISO 9001 kalite belgesiyle belgelendirmesinin de yer aldığını söyledi.

Bakanlık olarak 2023'te hem öğrencilerin hem öğretmenlerin kaldığı mekânların niteliğini çok daha iyi noktaya getireceklerini, ISO 9001 standardı ne gerektiriyorsa onları yerine getireceklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Sadece öğretmenevleri, eğitim enstitüleri değil, aynı zamanda pansiyonların tamamını 5 yıldızlı otel konforuna getireceğiz ve ISO 9001 sertifikasını da 2023 yılının sonuna kadar tamamlamış olacağız. İstiyoruz ki öğrencilerimiz, eğitimlerine devam ederken kaldıkları pansiyon, gerçekten onların çok konforlu ortamda kalmasını sağlayacak bir ortam olsun. İstiyoruz ki öğretmenlerimiz, öğretmenevlerinde veya eğitim enstitülerinde vakit geçirdikleri zaman çok nitelikli ortamlarda vakit geçirsin. Dolayısıyla nasıl Temel Eğitimde 10.000 Okul projesini başlatmışsak oradaki farkları elimine etmişsek aynı çalışmayı kalış yerleri için de gerçekleştireceğiz."

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