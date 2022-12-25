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MEB: Şûra'dan çıkan ücretsiz yemek kararı hayata geçiriyor

GÜNDEM 25.12.2022, 16:59
MEB: Şûra'dan çıkan ücretsiz yemek kararı hayata geçiriyor

MEB, Şûra Kararları'ndaki ücretsiz yemek konusunu uygulamaya geçiriyorANKARA (İGFA) -Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlığın, "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" temalarının ele alındığı Şûra'da, büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edilen 128 tavsiye kararı alındığını anımsattı.

Şûraya ilişkin Mart ayında yayımlanan ilk izlenim raporunda, Bakanlığın attığı adımlar ile ilişkilendirilen tavsiye kararı sayısı 57 iken haziran ayında bu sayının 62'ye, eylül ayında ise 68'e çıktığını bugün gelinen noktada ise bu sayının 81'e yükseldiğini bildiren Özer, aradan geçen 1 yılda Bakanlığın uyguladığı güncel politikalar ile tavsiye kararları arasındaki ilişkinin giderek güçlendiğini ifade etti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılması, okullara bütçe gönderilmesi, 5 yaşta okullaşma oranının artırılması, öğrencilere ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakların da ücretsiz verilmesi gibi birçok kararın hayata geçirildiğinin altını çizen Özer, Şûra'daki 'tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin devamsızlık ve okul terklerine ilişkin ayrıştırılmış verilere dayalı, kapsamlı bir izleme çalışması yapılmalıdır.' tavsiye kararına yönelik de son 6 aydır çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Bu kapsamda uygulamaya aldıkları Erken Uyarı Sistemi ile çocuklarımızın okul terklerini azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şûra kararlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Özer, dezavantajlı koşullarda bulunan çocukların eğitim sistemine katılımının sağlanması için yerel düzeyde kamu, kurum ve kuruluşlar ve ilgili STK'lar arasında etkili iş birliklerin oluşturulacağı bir takip ve destek sistemi geliştirilmesi, erişilebilirliği sağlamak amacıyla eğitim kurumları evrensel tasarım ilkelerine uygun hâle getirilmesi, mesleki eğitimde 1000 okul, temel eğitimde 10000 okul projesiyle okul ortamlarının iyileştirilmesi gibi 13 karara ilişkin de çeşitli adımlar atıldığının altını çizdi.

Dün Resmi Gazete'de okul kantinlerinde kira artışının yüzde 25'e sabitlenmesine ilişkin kararın da yayımlandığını anımsatan Bakan Özer, bu sayede öğrenci ve öğretmenlerin daha uygun fiyata hizmetlerden faydalanmasının sağlanacağını belirtti.

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