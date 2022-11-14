MEB: Sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldığını duyurdu.

Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek.