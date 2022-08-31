MEB 'özel öğrencilere' eğitim kitlerini gönderdi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, evde eğitim gören özel öğrenciler için hazırlanan eğitim kitlerini taşıyan tırları uğurladı.ANKARA (İGFA) - Elmadağ Hasanoğlan Ders Aletleri Yapım Merkezinde düzenlenen EVKİT Dağıtım Töreni'nde konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının çok yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek geçen hafta da buradan okul öncesi eğitime erişimi artırmak için üretilen materyalleri uğurladıklarını anımsattı.

12 Eylül 2022'de eğitim öğretim yılı başladığında öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin daha müreffeh ortamlarda öğretime devam edebilmeleri için yaz döneminin yoğun hazırlıkla geçtiğini kaydeden Özer, "Arkadaşlarımız hiç tatil yapamadılar. Büyük fedakârlıklar gösterdiler. Bu fedakârlıklarından dolayı hem kendilerine hem de fedakârlığı paylaşan ailelerine en içten şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Geçen hafta itibarıyla eğitimde fırsat eşitliği merkezli adımlar kapsamında tüm okullara ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakların ulaştırıldığını belirten Bakan Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceden de müjdelediği gibi bu defa ilk kez 130 milyon yardımcı kaynak da basılarak tüm okullarımıza, tüm sınıflarımıza ulaştırıldı." dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı personelinin özverili çalışmalarıyla yardımcı kaynak sorununun bir yılda giderildiğini vurgulayan Bakan Özer, yalnızca 12. sınıftaki öğrencilere dağıtılacak kitap sayısının 20 olduğunu söyledi. Özer, kronik problemleri yavaş yavaş suhuletle çözmeye devam edecekleri mesajını verdi.

OKULLARA TOPLAM 3,1 MİLYAR LİRA BÜTÇE GÖNDERİLDİ

Uzun yıllardan bu yana süregelen bütçe sorununa ilişkin attıkları adımlara da değinen Özer, "Okullara bütçe gönderilmemesi problemini de bu dönemde çözdük. Nasıl ortaöğretimde tüm okullara bütçe gönderiliyorsa temel eğitimdeki tüm okullarımıza da -anaokulundan ilkokul ve ortaokula Türkiye'deki tüm okullarımıza- bütçelerini gönderdik. Ne bütçesi gönderdik? Temizlik malzemesi, kırtasiye, küçük onarım, laboratuvar, donatım ihtiyaçlarının tamamı gönderildi. 3,1 milyar lira... Türkiye'deki tüm okullarımıza gönderilmiş bulunuyor ve bunun ancak yarısını okullarımız henüz kullanabilmiş durumda." ifadelerini kullandı.