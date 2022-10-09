MEB okullaşma oranlarını açıkladı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimin tüm kademelerinde güncel okullaşma oranlarını paylaştı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı MERNİS kayıtları ve MEB verileri kullanılarak güncellenen verilere göre okul öncesinde 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 93,78'e, ilkokulda yüzde 99,63'e, ortaokul kademesinde yüzde 99,44'e ve ortaöğretimde ise %95,06'ya yükseldi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, özellikle son bir yılda okul öncesi ve ortaöğretimdeki iyileştirmelere dikkati çekti.

OKUL ÖNCESİNDE 5 YAŞTA OKULLAŞMA BİR YILDA %78'DEN %94'E YÜKSELDİ

Öncelik verdikleri alanların başında okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını OECD ortalamasına ulaştırmak olduğunu belirten Bakan Özer, şunları kaydetti: "Bu amaçla Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yoğun çalışmalarımıza başladık. Bir yıl gibi kısa sürede 1.800 yeni anaokulu ve 14 bin 80 yeni ana sınıfı açtık. Bu projeye başladığımızda, Türkiye'de toplam anaokulu sayısının 2 bin 782 olduğu göz önüne alındığında bir yıl gibi kısa sürede alınan mesafe çok belirgindir. Bu sayede okul öncesinde 5 yaşta bir yıl önce % 78 olan okullaşma oranı, % 94'e yükseldi. Çalışmalarımız, planlanan takvime göre ilerliyor. Bu oranı, 2022 yılı sonuna kadar 0'e çıkaracağız."

ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA BİR YILDA %90'DAN %95,06'YA YÜKSELDİ

İlkokul ve ortaokul kademelerinde okullaşma oranlarının yaklaşık yüzde 100'e ulaştığını belirten Bakan Özer, okul öncesinden sonra asıl iyileştirmeyi ortaöğretim seviyesinde yaptıklarını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Son 20 yılda ortaöğretimde okullaşma oranı % 44'ten % 90'a yükseldi. Özellikle, 4+4+4 sistemine geçilmesi, ortaöğretimde okullaşmanın bu düzeye ulaşmasında önemli rol oynadı. Ortaöğretimde okullaşma oranı bir yıl önce % 90'lar seviyesindeydi. Son bir yılda özellikle ortaöğretimde devamsızlık ve terk oranlarının azaltılmasına odaklandık. Bu kapsamda çok sayıda projeyi aktif uyguladık. Özellikle mesleki eğitim merkezlerine ağırlık verdik. Tüm bu çalışmalar kısa sürede meyvelerini verdi ve bir yıl gibi kısa sürede ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 90'dan yüzde 95,06'ya yükseldi."

ORTAÖĞRETİMDE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI %39,2'DEN %94,66'YA YÜKSELDİ

Son 20 yılda okullaşma oranlarının tüm eğitim kademelerinde artık %94'ün üzerine çıktığını belirten Bakan Özer, bu iyileştirmelerden en fazla kız çocuklarının yararlandığının altını çizerek "2000'li yıllarda ortaöğretimde kızların okullaşma oranı %39,2 iken bugün bu oran, %95'e yükseldi. Dolayısıyla ülkemizde eğitimin tüm kademelerinde son 20 yılda kız çocuklarının okullaşma sorununun çözümünde çok çok büyük mesafeler katedildi." ifadelerini kullandı.