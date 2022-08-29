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MEB 'öğretmenlik kariyeri' için örnek soruları yayımladı

GÜNDEM 29.08.2022, 18:36
MEB 'öğretmenlik kariyeri' için örnek soruları yayımladı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik örnek sorular yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Uzman Öğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı'na ulaşmak için tıklayınız.

Başöğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı'na ulaşmak için tıklayınız.

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