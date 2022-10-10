MEB: Öğretmenlik kariyer basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı ve sınavdan muaf olanların başvuru sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, uzman ve başöğretmenlik unvanı için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçlarının yayımlandığını duyurdu.

Öğretmenler, MEBBİS ve e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları öğrenebileceği bildirildi.

Başvuru sorgu ekranı için tıklayabilirsiniz.