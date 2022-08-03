MEB 'Köy Yaşam Merkez'lerini çoğaltıyor... Samsun'dan sonra Ankara'da da açıldı

Millî Eğitim Bakanlığınca aktif olarak kullanılmayan köy ilkokullarının yeniden açılarak yaşam merkezlerine dönüştürülmesi projesi kapsamında, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Aydıncık köyünde düzenlenen törenle köy yaşam merkezinin açılışı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Aydıncık İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezinin açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Samsun'da başlatılan köy yaşam merkezi projesinin Ankara'da da hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Son 20 yılda eğitimde gelinen noktaya işaret eden Bakan Özer, "Son yirmi yıl, ülke evlatlarının bulundukları bölgelerden eğitimin tüm kademelerine çok rahat bir şekilde eğitime erişebildikleri bir dönem oldu. Bunun için 81 il ve 922 ilçede eğitim seferberliği ilan edilerek çok önemli yatırımlar yapıldı" dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1.2 milyon öğretmeni olan bir eğitim sistemine sahip olduğunu anımsatan Bakan Özer, "Bu eğitim sisteminin toplamı, 150'ye yakın ülkenin nüfusundan fazla. Çok devasa bir sistem var. Şimdi bu kritik sürecin en önemli özelliği, eğitimin tüm kademelerinde çağ nüfusunun okullaşma oranlarının artmasıdır" dedi.



En kalıcı ve güçlü sermayenin ülkenin beşeri sermayesi olduğuna vurgu yapan Özer, son yirmi yılın eğitimin önündeki antidemokratik uygulamaların kaldırıldığı ve eğitim alanında toplumsal taleplerin karşılandığı bir dönem olduğunu söyledi.



Geriye bakıldığında sürecin homojen ilerlemediğini belirten Özer, pek çok operasyona rağmen eğitime sağladığı katkı ve destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirtti.

Millî Eğitim Bakanlığının hayat boyu öğrenme kurumlarıyla her yaş grubundan vatandaşın hizmetinde olduğunu dile getiren Özer, bu yıl bu alanda da seferberlik ilan ettiklerini duyurdu.

YENİ EĞİTİM YILINDA 1000 KÖY YAŞAM MERKEZİ AÇILACAK

Köy yaşam merkezlerinin ilkini Samsun'da açtıklarını dile getiren Özer; sonra Bitlis, İzmir ve İstanbul ile devam ettiklerini bugün de Ankara'daki ilk açılışı yaptıklarını ifade etti.



Köy yaşam merkezlerinin çok verimli işleyen mekânlar olması için çalıştıklarını kaydeden Bakan Özer, "İnşallah, 12 Eylül'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladığı zaman 1000 köy okulunu halk eğitimi merkezi, köy ilkokulu, anaokulu olarak açabilme imkânımız olacak ve Külliye'de çok güzel bir tanıtımla tüm kamuoyuyla bu adımı paylaşabilme imkânımız olacak." dedi.



Sürece emek veren herkese teşekkür eden Bakan Mahmut Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezinin hayırlı olmasını diledi.