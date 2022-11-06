MEB: Kitap sayısı 103 milyonu aştı

Yıl sonundaki 100 milyon kitap hedefini şimdiden aşan Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki kitap sayısını 103 milyon 174 bin 561'e ulaştırdı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında geçen yılın sonunda Türkiye'de kütüphanesiz okul bırakmadıklarını hatırlattı.

Bakan Özer, okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde 26 Ekim 2021 tarihinde Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'ni başlattıklarını anımsatarak, kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapımını tamamlayarak Türkiye'de hiçbir okulumuzu kütüphanesiz bırakmadıklarını söyledi. Projenin başlangıcından bu yana 222 milyon lira ödenek kulandıklarını belirten Bakan Özer, proje öncesinde ülke genelinde okul kütüphanelerinde 28 milyon 677 bin kitap bulunduğuna işaret etti.

"Okullarımızın kitap sayısını 2022 yılı sonu itibarıyla 100 milyona ulaşmasını hedeflemiştik. Diğer projelerimizde olduğu gibi bu projemizdeki hedefimize de erken ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Bakan Özer, "Zira bugün itibarıyla okul kütüphanelerimizdeki kitap sayısı yüzde 260 oranında artarak 103 milyon kitap sayısını aştı. Böylece çocuklarımızın daha fazla sayıda nitelikli eserle buluşması sağlanmış oldu" dedi.

Anaokullarındaki kütüphanelerin sahip olduğu kitap sayısının 3 milyon 355 bin 113, İlköğretimdeki kütüphanelerin kitap sayısının 68 milyon 985 bin 198; ortaöğretimdeki kütüphanelerin sahip olduğu kitap sayısının ise 30 milyon 834 bin 250 adet olmak üzere, toplam 103 milyon 174 bin 561 kitapa ulaştığını kaydeden Bakan Özer, projede emeği geçen il ve ilçe milli eğitim müdürlerine, okul yöneticilerine ve öğretmenlerimize teşekkür etti.