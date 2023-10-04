MEB: Kariyer basamakları sınavı çevrim içi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 19 Kasım'da gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın çevrimiçi olarak yapılacağı duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlandı.

25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, bugün (4 Ekim Çarşamba) saat 23.59'da tamamlanacak.

Sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrim içi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek. Sınavda 5'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

Sınav soru ve cevapları 20 Kasım'da, sınav sonuçları ise 24 Kasım tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.

Güncellenen 2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu için TIKLAYABİLİRSİNİZ.