MEB'in 'Köy Yaşam Merkezleri' 3 bin 500'e ulaştı

Millî Eğitim Bakanlığı'nca aktif olarak kullanılmayan köy okullarının köy yaşam merkezine dönüştürülmesi projesi kapsamında, 1.500 yeni köy yaşam merkezinin toplu açılışı, Bakan Mahmut Özer'in katılımıyla İzmir'de düzenlen törenle gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Aktif kullanılmayan köy okulları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Köy Yaşam Merkezi projesi kapsamında anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor.

Proje kapsamında bugün toplu açılışı yapılan bin 500 köy yaşam merkeziyle birlikte köy yaşam merkezlerinin toplam sayısı 3 bin 500'e ulaştı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Urla Barbaros Köy Yaşam Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, taşımalı eğitimin köy okullarının kapatılmasıyla ilişkilendirildiği ve sanki bunun da son yirmi yıl içinde yapılmış gibi bir algı oluşturulduğunu kaydetti.

"1,5 yıl gibi kısa sürede okul öncesine 3 bin yeni anaokulu kazandırmak için çıktığımız yolda 6 bin 700 anaokulu kapasitesi oluşturduk." diyen Bakan Özer, göreve başladığında 5 yaştaki okullaşma oranında Türkiye ortalamasının yüzde 65 olduğunu söyledi.

İzmir'de ilave eğitim yatırım taleplerinin olduğunu da dile getiren Bakan Özer, konuşmasında şu konulara dikkati çekti:

"Torbalı'ya spor lisesi talebi oldu, yatırım programına alıyoruz. Konak'a güzel sanatlar lisesi talebi oldu, yatırım programımıza alıyoruz. Strateji Başkanımız patron orada. Biraz geriliyor ama problem yok. İzmir'le ilgili hiçbir sıkıntı yok. Menemen'e bir tarım meslek lisesi talebi oldu, onu da yatırım programına alıyoruz. Çeşme'de güzel bir arazi var, orada öğretmenlerimizin konaklayabileceği bir yaşam merkezi olacak şekilde bir öğretmenevi talebi oldu. Çeşme'ye öğretmenlerin kullanımına yönelik olarak öğretmenevini yatırım programına alıyoruz. Dolayısıyla üç liseyi ve bir de öğretmenevini Konak'la iki öğretmenevini İzmir'e bugün itibarıyla veriyoruz. Yarın itibarıyla inşallah paralarını ve ihale izinlerini gönderelim. Bu vesileyle Barbaros Köyü Yaşam Merkezinin ve Türkiye'de şu anda açacağımız 1.500 köy yaşam merkezinin hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."