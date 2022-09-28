MEB, 'İklim Değişikliği Eylem Planı'nı tanıttı

İklim Değişikliği Eylem Planı, Millî Eğitim Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Sadri Şensoy ve Nazif Yılmaz'ın katılımıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.ANKARA (İGFA) - İklim Değişikliği Eylem Planı Tanıtım Programı'nda konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar; akademik çalışmalar, raporlar ve medyaya yansıyan haberlerin dünyadaki ekosistemin tehlikede olduğunu gösterdiğini belirtti.

Hükümetler arası İklim Değişikliği Panelince (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) yapılan son araştırmaya göre, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek ve gerekli dönüşümü yapmak için 11 yıldan daha az zaman olduğunu söyleyen Aşkar, "Süre aleyhimize işliyor. Örneğin küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkmasını önlemek için atmosferdeki karbondioksit seviyesinin 2030 yılına kadar yüzde 45 oranında azaltılması gerekecek" dedi.

Kitlesel sorunların çözümünde eğitimin özel bir role sahip olduğunun altını çizen Aşkar, çevre eğitiminin temel amacı, çevre yanlısı davranışları teşvik etmek olduğunu kaydetti.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'ndan (PISA) elde edilen verilerin umut verici olduğunu belirten Aşkar, "2018 yılında OECD ülkeleri genelinde öğrencilerin ortalama yüzde 78'i küresel çevreye karşı sorumlu olmanın kendileri için önemli olduğu konusunda hemfikir iken % 79'u ise iklim değişikliği ve küresel ısınma hakkında bilgi sahibi olduklarını söylemiştir." ifadelerini kullandı.

Mart ayı içinde gerçekleştirilen eylem planı çalıştayının eski deneyimleri görmeye, yeni fırsatları ortaya çıkarmaya ve öncelikleri belirlemeye yardımcı olduğunu aktaran Petek Aşkar, çevre dostu bin okul, sıfır atıktan yapılan kütüphane örnekleri, iklim atölyeleri, iklim sözlüğü, müfredata yönelik güncelleme ve güçlendirme çalışmaları ve burada saymakta zorlanacağım birçok faaliyet ile sürecin lehine işlemeye başladığını söyledi.

Aşkar, alanında deneyimli akademisyen ve uzmanlarla birlikte yapılan yeni dönem projelerinin çevre ve iklim değişikliği kapsamında programların güncellenmesi, materyal ve farkındalık geliştirmeyle fiziki kapasitenin güçlendirilmesi konuları üzerinde kümelendiğini sözlerine ekledi.