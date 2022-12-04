MEB: Etkileşimli tahta yaygınlaşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı sonuna kadar dersliklerin yüzde 90'ını etkileşimli tahtayla buluşturacak.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenme süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklenmesi amacıyla 2022 yılı sonuna kadar 23 bin etkileşimli tahtanın kurulumu ile Eğitimde FATİH Projesi kapsamında toplamda 545 bin 691 derslikte etkileşimli tahtanın öğrenci ve öğretmenlerin hizmetinde olacağını kaydetti.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de internet ve çeşitlenen bilişim teknolojilerinin eğitim aracı olarak temel ihtiyaçlar arasına girdiğini belirten Özer, FATİH Projesi'nin 2011 yılında kamu yatırım programına dâhil edilerek başlatıldığını hatırlattı.

Bakan Özer, şunları kaydetti:

"2012 Eylül ayından bu yana üç fazda gerçekleşen tedarik, kurulum, bakım ve onarım işlemleri sürdürülen etkileşimli tahtalar, liselerden başlamak üzere ortaokullarda ve ilkokullarda öğrencilerimizin bilgisayar destekli bir eğitim almalarını sağladı. İnternetin hem bilgiye erişim hem de eleştirel düşünme ve öğrenme sürecine sunduğu katkı, etkileşimli tahtalarla okullarda öğretmenlerin aktif rollerine destek oluyor. Bu kapsamda 2022 yılı sonunda 23 bin daha kurulumla Eğitimde FATİH Projesi kapsamında toplamda 545 bin 691 derslikte etkileşimli tahta öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetinde olacak. Böylece örgün eğitim veren tüm resmî okullarımızdaki dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşmuş olacak. FATİH Projesi'nin en önemli bileşenlerinden olan etkileşimli tahtaların dersliklere kurulması ve sayının yarım milyonu aşmasıyla Türkiye, bir alanda daha eğitimde teknoloji kullanımında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiş oldu."