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MEB'e 40 sözleşmeli personel alınacak
GÜNDEM 04.09.2022, 10:43
Milli Eğitim Bakanlığı, merkez teşkilatı birimlerinde 40 sözleşmeli personel istihdam edecek.ANKARA (İGFA) - MEB'e KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak, merkez teşkilatı birimlerinde görev yapacak 2 aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 8'i kadın 24 temizlik personeli ve 10 şoför olmak üzere toplam 40 sözleşmeli personel alınacak.
Başvurular e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden 12-16 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.
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