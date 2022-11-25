MEB, Düzce eğitimi için 28 Kasım'da saha ziyareti yapacak

Düzce Gölyaka'da 23 Kasım'da meydana gelen depremin hemen ardından bölgeye ulaşarak Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla incelemelerde bulunan Millî Eğitim Bakanlığı ekipleri, öncelikli ihtiyaçları belirledi. 28 Kasım'da yeni bir saha ziyareti daha gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Depremin hemen ardından Bakan Özer'in talimatıyla, Bakanlığa bağlı okul ve kurumların yerinde gözetimi ve acil ihtiyaçların giderilmesi amacıyla oluşturulan Bakanlık heyeti, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Söz konusu incelemeler Düzce Gölyaka'da devam ederken diğer taraftan bölgeden gelen notlar, zaman kaybedilmemesi adına Ankara'da masaya yatırıldı.



İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü birim amirleri ve daire başkanlarının sahada yaptığı teknik incelemeler sonrası, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'un başkanlığında durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Strateji Geliştirme Başkanlığı, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü birim amirleri ve daire başkanları katıldı. Toplantıda Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürleri ile Bolu İl Millî Eğitim Müdürü de çevrim içi olarak hazır bulundu.



Toplantıda il ve ilçe millî eğitim müdürlerinden, depremden etkilenen okul ve eklentilerinin durumu hakkında bilgi alındı. Bakan Özer'in talimatı doğrultusunda en ufak bir ihtiyacın atlanmaması için İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü birim amiri ve daire başkanları, bir süre daha deprem bölgesinde incelemelerde bulunmaya devam edecek.



Sahada depremden etkilenen eğitim binalarının tespiti çalışmalarının yanı sıra MEB Psikososyal Destek Ekibi, Düzce'de yaşanan deprem sonrası okullarda yürütülecek psikososyal destek çalışmalarını da planlamak amacıyla Düzce il psikososyal destek ekibiyle koordinasyonlu bir şekilde çalışma başlattı.

İlk etapta mağduriyet yaşayan öğrenci, öğretmen ve veliler tespit edilerek ziyaretler gerçekleştirildi.

Bu süreçte, öğrencilerin psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek, normalleşme süreçlerine katkı sunmak için psikoeğitim programı uygulama çalışmaları planlanırken ayrıca ihtiyaç duyan öğrencilere bireysel psikolojik danışma hizmeti de verileceği bildirildi.

Öte yandan, Düzce'de yapılacak psikososyal destek faaliyetlerinin koordinesinin yerinde incelenmesi amacıyla 28 Kasım'da bir başka saha ziyareti daha gerçekleştirilecek.