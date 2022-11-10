MEB duyurdu... ÖDS artık YKS'ye hazırlanan mezunlara da açık

Öğrencilerin akademik başarılarına destek olmak, eksiklerini gidermek için materyaller sunmak amacıyla oluşturulan "Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS)" dijital platformu, yaklaşık bir aydır kullanımda. Bu süreçte 14 milyonu aşkın öğrenci ve öğretmen, platformu aktif olarak kullandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci, öğretmen ve mezunların zaman ve mekâna bağlı kalmaksızın istedikleri anda ders kitapları, konu anlatımları, ders anlatım videoları ve soru çözüm videolarına ulaşabildikleri ÖDS'nin 13 Ekim'den bu yana ods.eba.gov.tr adresinde kullanımda olduğunu anımsatarak, öğretmenlerin sisteme MEBBİS, öğrencilerin ise EBA şifrelerini kullanarak girebildiğini kaydetti.

Artık mezunların da ÖDS'den yararlanabildiğini duyuran Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "YKS'ye hazırlanan lise mezunlarımız e-Devlet şifreleri ile ÖDS'de YKS Hazırlık Modülü'ne erişebiliyor. Burada YKS ders paketleri ve testlerle karşılaşıyor. Eşit ağırlık, sayısal, sözel ya da yabancı dil alanlarında çıkmış soruların tamamının video çözümleri ve ders anlatımlarına da yine buradan ulaşabiliyor." dedi.

Sistemin öğrencinin çözdüğü sorulara göre eksikliklerini belirleyerek onları gidermeye yönelik olarak geliştirilmiş bir algoritmayla çalıştığını anlatan Özer, "Okul dersleri, LGS ve YKS hazırlık, DYK ve ödevler alanlarında ÖDS bugüne kadar 14 milyondan fazla görüntülendi. Yaklaşık 8 milyon soru çözüldü. Henüz birkaç gün olmasına karşın mezunlarımızın ÖDS'ye gösterdiği ilgi mutluluk verici. Şu ana kadar 6 bine yakın lise mezunumuz sistemi kullandı. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için öğrenci ya da mezun, desteğe ihtiyaç duyan tüm gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi'nin Okul Dersleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, LGS Hazırlık ve YKS Hazırlık modüllerinden oluştuğunu hatırlatan Özer, LGS ve YKS Hazırlık modülü üzerinden belirli periyotlarla çevrim içi deneme sınavları yapıldığı ve adayların bulundukları konumu, desteğe ihtiyaç duydukları konuları rahatlıkla tespit edebiliyor ve her öğrenci kendisi için bireyselleştirilmiş bir mekanizma ile hazırlığını yapabildiği vurgulandı.