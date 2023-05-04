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MEB'den Türkçe-İngilizce Eğitim Platformu

GÜNDEM 04.05.2023, 18:23
MEB'den Türkçe-İngilizce Eğitim Platformu

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkçeyi hayatın her alanında etkili, doğru biçimde kullanan ve dil bilinci yüksek bireyler yetiştirmek amacıyla Türkçe Eğitim Platformu ile öğrencilerin İngilizce becerilerinin geliştirilmesi için İngilizce Eğitim Platformu geliştirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, "Türkçe Oku, Yaz, Dinle, Konuş, Düşün!" sloganıyla turkce.eba.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşılabilen Türkçe Eğitim Platformu'nu hayata geçirdi. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen, teknoloji destekli dil öğrenimi ve öğretiminde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerle öğretmenlerin faydalanabileceği platformda, elektronik araçlarla kullanılmak üzere tasarlanan çeşitli içerikler sunuluyor.
  7 KATEGORİDEN OLUŞAN PLATFORMDA BİNLERCE İÇERİK BULUNUYOR

Türkçe Eğitim Platformu; "Ders İçerikleri", "Türkçenin Öncüleri", "Doğrusunu Öğren", "Şiir Dünyamız", "Kütüphane", "Eğlen-Öğren" ve "TDK Sözlük" adlı 7 kategoriden oluşuyor. Her kategori kendi içinde farklı ve binlerce zengin içerikler barındırıyor. "Ders İçerikleri" kategorisi; okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademelerde öğrencilerin Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı derslerindeki beceri ve yeterliliklerini artırmak ve öğretim süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanırken, "Türkçenin Öncüleri" kategorisinde edebî şahsiyetlere ait infografik, video ve ses içerikleri yer alıyor.
 
Bir diğer kategori olan "Doğrusunu Öğren", ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerin günlük pratikte fazlasıyla yararlanabilecekleri zengin içeriklere sahip. Bu kategoride "Türkçemiz Üzerine" alt başlığında Türkçenin güzel ve etkili kullanımı konusu ele alınıyor. "Söz Ola" alt başlığında da günlük hayatta sık yapılan ifade yanlışlarının doğru kullanımı gibi konular sunuluyor. Bunların yanı sıra, "Şiir Dünyamız" bölümünden birçok şiire ulaşılabilirken bölümdeki şiirler video ve ses şeklinde beliriyor.

Özel gereksinimli çocuklar, okul öncesi ve temel eğitim seviyesi öğrenciler için platformun diğer kategorilerine bakıldığında, "Kütüphane" kategorisi içeinde "Okuma Kitapları", "Yardımcı Kaynaklar" ve "Sesli Kitaplar" adlı üç alt başlık kendini gösteriyor. "Sesli Kitaplar" başlığında özel gereksinimli çocuklar, okul öncesi ve temel eğitim seviyesi öğrenciler için hazırlanan kitaplar sunuluyor. "Eğlen-Öğren" bölümünde, öğrencilerin Türkçeyi bulmaca ve soru-cevap yöntemiyle öğrenebilecekleri etkileşimli içerikler öne çıkıyor. "TDK Sözlük" kategorisinde Türk Dil Kurumu sözlüklerinin ana sayfasına ulaşılabiliyor.

Yine Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen platforma ingilizce.eba.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Platformda, dijital içeriklerle desteklenen ve tekrar kullanılabilen içerikler bulunurken ayrıca platforma yüklenen uygulamalar IOS, Windows ve tablet işletim sistemlerinde görüntülenebiliyor.

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