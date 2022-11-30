MEB'den 2 milyona yakın öğrenciye ücretsiz yemek

Millî Eğitim Bakanlığı, yaptığı çalışmalar sonucunda ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 1,5 milyondan 1 milyon 796 bin 985'e çıkardı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın yıllardan beri çok sayıda sosyal politikayla eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam ettiğine dikkati çekti. Her geçen gün bu programın kapsamını genişletmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Özer, "Taşımalı eğitimden yararlanan yaklaşık 1 milyon öğrencimiz ücretsiz öğle yemeği imkânından da yararlanıyorlar. Son bir yılda okul öncesi eğitime erişimi artırmaya odaklandık. Bu nedenle ücretsiz yemeği özellikle okul öncesi eğitim kademesine yaygınlaştırmayı hedefledik. Bu çerçevede şu ana kadar 400 bin okul öncesi çocuğumuzu ücretsiz yemek imkânından faydalandırıyoruz" diye konuştu.

Ücretsiz yemek programı kapsamını sürekli artırmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Özer, 2023 yılında bu sayıyı 2,5 milyona çıkaracaklarını ve burada okul öncesine ağırlık vereceklerini kaydetti.