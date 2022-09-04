MEB: Bursluluk sınavları tamamlandı

Millî Eğitim Bakanlığı'nca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.ANKARA (İGFA) - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 852 bin 461 öğrencinin başvurduğu sınavlar, 770 yurt içi ve 1 yurt dışı sınav merkezinde 2 bin 926 okul ve 45 bin 479 salonda yapıldı.

Sınav sonuçları, 23 Eylül 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği duyuruldu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde bursluluk sınavı sonrasında açıklama yapan ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, sınav sürecine bakanlığın ilgili tüm birimlerinin destek verdiğini duyurdu. Tüm çalışma arkadaşlarına desteklerinden ötürü teşekkür eden Şensoy, "81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il millî eğitim müdürlerimizi ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.