MEB AKUB ekipleri hayat verdi!

Büyük depremin ardından 10 ile dağılan yaklaşık 5 bin kişilik Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri enkazlardan canlı çıkarmak için seferber oldu.ANKARA (İGFA) - MEB AKUB ekipleri enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri ile koordine çalışmalar yürüten MEB AKUB ekipleri, depremin 101. saatinde Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencisi olan Zişan Kaya'yı, beşinci günde Diyarbakır'da dinlemede ulaştıkları bir anne ve çocuğunu uzun uğraşlar sonucu enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, MEB AKUB ekipleri ayrıca başta çadır kurulması olmak üzere deprem bölgesine gönderilen yardımların boşaltılması, depolanması, dağıtılması ve yemek yapılması ve dağıtılması gibi ihtiyaç duyulan her alanda görev yapıyor.

10 ilde görevli 225 ekibin sahadaki hareket durumları ve lokasyonlarının takibi, deprem bölgesinin ihtiyacı olan afet ve acil durum yönetim merkezine ulaşan taleplere göre il/ilçe ekip eksikliğinin giderilmesi, malzeme ihtiyacı, enkaz bölgesinde operasyon gerektiren ihbarların takibi ve bölgeye yönlendirmesi aralıksız sürdürülüyor.

Enkaz altından çıkan her canlının çok önemli olduğunu kaydeden MEB AKUB ekipleri, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde enkaz altında kalan bir köpek ve iki yavrusunu da 124 saat sonra canlı olarak kurtardı.