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MEB, 81 ilde saha ziyaretlerinde

GÜNDEM 24.12.2023, 17:17
MEB, 81 ilde saha ziyaretlerinde

Millî Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği eğitim politikalarına ilişkin başta okul yöneticileri ve öğretmenlerle istişarelerde bulunulmak üzere karşılaşılan problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla bakan yardımcıları ile bütün genel müdürlerin katılımıyla 81 ile ziyaretler başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği eğitim politikalarına ilişkin başta okul yöneticileri ve öğretmenlerle istişarelerde bulunulmak üzere karşılaşılan problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla bakan yardımcıları ile bütün genel müdürlerin katılımıyla 81 ile ziyaretler başlatıldı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla 4 bakan yardımcısı ile 20 genel müdürün katılımıyla, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenlerle istişarelerde bulunmak, eğitim öğretim süreçlerini değerlendirmek ve yerelde karşılaşılan problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla 81 il ve ilçelere ziyaretler başladı.

Ziyaret programı kapsamında 19-22 Aralık tarihleri arasında ilk aşamada Ağrı, Tokat, Artvin, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Mardin, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van olmak üzere 15 il, ilçeleriyle birlikte ziyaret edildi. İl ziyaretlerinde genel müdürler, daire başkanları ile birlikte il ve ilçe yöneticileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle buluşma fırsatı yakaladı. Sınıflarda derslere katılan genel müdürler, öğretmenler odasında da öğretmenler ile bir araya geldi. Ayrıca her kademedeki yöneticilerin katılımıyla toplantılar yapıldı.

Yapılan toplantılarda yönetici ve öğretmenlerin görüş, önerileri ve talepleri alınarak eğitim öğretime ilişkin yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Ayrıca Bakanlığın yürüttüğü politikalar ve Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda alınan kararlara bağlı olarak yapılan değişiklikler ile gerek yerel gerekse ulusal düzeyde yapılabilecekler üzerine görüş alış verişinde bulunuldu.

Yapılan toplantılarda yönetici ve öğretmenler, Bakanlığın karar alma süreçlerine dâhil olmaktan; görüş, öneri ve taleplerini genel müdürlerle paylaşmaktan duydukları memnuniyeti ilettiler.

Genel müdürler de yönetici ve öğretmenlerin talep ve beklentilerini yerine getirmek için her türlü gayreti göstereceklerini ifade ederek "Sayın Bakanımızın talimatları ile 81 il ve ilçelerinde eğitim kurumlarımızı ziyaret için yola çıktık. Sayın Bakanımız, sahanın sesine kulak vererek öğretmenlerimizin fikirlerini almayı önceliyor. Oluşturulan eğitim politikaları, alınan geri bildirimlerle daha güçlü ve daha kararlı uygulanabilecek. Bu doğrultuda ziyaretlerimiz devam edecek." dediler.

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