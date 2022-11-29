MEB 81 il müdürüyle Diyarbakır'da buluştu

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Bakan Yardımcıları ve tüm genel müdürlerle birlikte 81 ilin millî eğitim müdürleriyle Diyarbakır'da bir araya geldi.DİYARBAKIR (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık olarak topyekûn Diyarbakır'da olduklarını kaydetti.

Bakan Özer, kapanış töreni yapılan "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projesinde en fazla yatırımın Diyarbakır'daki okullara, bölgedeki çocuklara yapıldığını kaydetti. Toplantıda Öğretmenlik Meslek Kanunu'na değinen Bakan Özer, uzman ve başöğretmenlik sınav sürecinin öğretmenlerin, eğitim camiasının, dolayısıyla ülkenin faydasına olacak şekilde nihayetlendiğini ifade ederek bu konuda gayret gösteren herkese teşekkür etti.

"Temel Eğitimde 10.000 Okul" projesinin başarıyla tamamlandığını belirterek mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin kapsamlı olarak desteklenmesi konusundaki sürecin de başarıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Özer, tüm bu süreçte fedakârlıkta bulunarak emek veren Bakanlık bürokratları, il ve ilçe millî eğitim müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür etti.

Toplantıda il müdürleri de söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdiler.