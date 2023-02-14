MEB: 71 ilde 1,3 milyon öğrenci kapasitesi oluşturuldu

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde, 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Özer, yaşanan deprem felaketinin ardından deprem bölgesi ve eğitim süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Özer, deprem bölgesi olan 10 ilin dışında 71 ilde, okul öncesinden liseye tüm eğitim kademelerinde okulların 20 Şubat'ta açılacağını, 10 ilde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını anımsattı.

Çadır merkezleri, yurtlar ve konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarının taşımalı eğitim kapsamına alındığını belirten Bakan Özer, "Buradaki öğrencileri ücretsiz olarak okullarına taşıyıp geri konaklama alanlarına taşıyacağız. 10 ilde aileler isterlerse diğer illerdeki okullara çocuklarını nakledebilecekler. İlkokul ve ortaokullarda kapasite sorunumuz bulunmamakta. 10 ilde liselerde 1 milyon 29 bin öğrencimiz var. Bu öğrenciler için 71 ilde, 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk. Şu ana kadar bu kapsamda 3 bin 681 öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı." açıklamasını yaptı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Bakan Özer açıklamasında, özel öğretim kurumlarının yüzde 3 oranındaki tam burslu öğrenci okutma şartını yüzde 10'a çıkarttıklarını yineleyerek "Böylece oluşan yüzde 7'lik yeni kapasite 10 ildeki öğrenciler için kullanılacak. Bu amaçla özel öğretim kurumlarımızda 25 bin 133 öğrenci kapasitesi oluşturuldu. Şu ana kadar 828 öğrenci bu haktan yararlandı." bilgisini paylaştı.



Depremlerin yaşandığı 10 ilde, Bakanlığa bağlı 20 bin 868 binadan 24'ünün yıkıldığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Diğer binaların tamamının hasar tespit çalışması şubat ayı sonuna kadar tamamlanacaktır. Bu nedenle 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar ara verdik. 1 Mart tarihinden sonra 10 ilde eğitim öğretime il bazlı değil; aynen pandemide yaptığımız gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacak. Sorunu çözülen ilçelerde, bölgelerde eğitim öğretimi hemen başlatacağız. Bu bölgelerde ikili eğitim seçeneğini de aktif kullanacağız. 10 ilde şu ana kadar tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için 341 psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurduk. Bu çadırlarda okul öncesi öğretmen ve rehber öğretmenlerle psikolojik danışmanlarımız hizmet vermeye başladı."