MEB: 20. Şûra sonrası üçüncü rapor yayımlandı

20. Millî Eğitim Şûrası sonrasında atılan adımlar ile tavsiye kararları arasındaki ilişkiyi değerlendiren üçüncü rapor yayımlandı.ANKARA (İGFA) - 1-3 Aralık 2021 tarihlerinde toplanan 20. Millî Eğitim Şûrası'nda "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" temaları ele alınmış, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığındaki Genel Kurula getirilen 124 maddenin 107'si oy birliği, 17'si ise oy çokluğu ile kabul edilmişti. Genel Kurula gelen 4 önerinin ise 2'si oy çokluğu, 2'si oy birliği ile kabul edilmişti. Böylece büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edilen 128 tavsiye kararı ortaya çıkmıştı.

Güncel Eğitim Politikaları ve 20. Millî Eğitim Şûrası Tavsiye Kararları üçüncü raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede kararlara ilişkin süreci yakından takip ettiğine vurgu yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şûra sonrasında üç aylık periyotlarda değerlendirme raporları hazırlandığını hatırlattı.

Bakan Özer, üçüncü raporun ortaya koyduğu temel sonucun Bakanlığın uyguladığı güncel politikalar ile tavsiye kararları arasındaki ilişkinin zaman içinde güçlenmesi olduğunu belirterek, "Mart ayında yayımlanan ilk raporda, Bakanlık olarak attığımız adımlar ile ilişkilendirilen tavsiye kararı sayısı 57 iken haziran ayında bu sayı 62'ye, eylül ayında ise 68'e çıktı. Bununla birlikte daha önceki dönemlerde ilişki kurulan tavsiye kararlarına dair atılan adımlarda da derinlik sağlandı. Tutarlılığın en yüksek olduğu tema 'Temel eğitimde fırsat eşitliği'... Diğer temalarda da Bakanlığın adımları ve tavsiye kararları arasında uyumun arttığı gözlendi." dedi.

Özer, raporda Bakanlık politikalarının, eğitim paydaşlarının görüşlerini daha fazla yansıttığına dikkat çekti.

Raporda, bir yandan atılan adımlarla tavsiye kararları arasındaki bağ değerlendirilirken bir yandan Bakanlığın ana politika alanlarında aldığı mesafenin ortaya konulduğunu dile getiren Bakan Özer, ortaya konulan sonuçların 2022 yılının sonuna doğru kütüphanelerdeki kitap sayılarına, 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nde hedeflenen desteklere, okul öncesinde hedeflenen anaokulu ve ana sınıfı sayılarına önemli ölçüde yaklaşıldığını gösterdiğini sözlerine ekledi.

20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRA KARARLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ RAPORA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ