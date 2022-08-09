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Mavi Vatanın yeni kaşifi göreve hazır!
GÜNDEM 09.08.2022, 10:50
Mavi Vatanımızın en güçlü kaşifi, Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır. Cumhurbaşkanı Erdogan’ın katılımlarıyla bugün törenle ilk seferine uğurlanacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi derin denizlerde hidrokarbon arayacak. 'Abdülhamid Han'ın ilk görevine çıkmasına saatler kaldı.
Mersin Taşucu Limanı'ndaki son hazırlıklar tamamlandı. Gözler bugüne çevrildi.
Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak. Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.
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