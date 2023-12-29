Son Dakika

Mavi vatana yerli imza!

GÜNDEM 29.12.2023, 14:17
Mavi vatana yerli imza!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kurtarma 17-18 Römorkörlerimiz her türlü acil duruma 7/24 hazır bir şekilde hizmet vereceklerdir. İyi yetişmiş, gözü kara ve güvenilir kıyı emniyeti personelimiz artık daha güçlü" dedi.YALOVA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gittiği Yalova'da Kurtarma 17-18 Römorkörleri Teslim Alma Törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin denizlerinde daha güvenli bir geleceğe doğru atıldığını ifade ederek, yeni römorkörlerin filoya hayırlı olmasını diledi.

"Bizler için denizlerimiz mavi vatanımızdır" diyen Bakan Uraloğlu, "Atalarımızın Türk Boğazları'nda yaklaşık üç asır mutlak egemenlik devri yaşayarak, Karadeniz, Ege ve Akdenizde tam anlamıyla kontrolü sağladıkları tarihi bir gerçektir. Buradan hareketle özellikle son 21 yılda bir deniz kaptanının oğlu olan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulaştırmadan sorumlu Bakanlık olarak attığımız her adımı bu bilinçle atıyoruz." dedi.

TÜRK BAYRAĞI DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN EN PRESTİJLİ BAYRAKLARI ARASINDA

Bakan Uraloğlu, hayata geçirilen yatırım ve uygulanan politikalar sayesinde bugün Türkiye'nin, 217 limanında 543 milyon ton yük, 12,4 milyon TEU konteyner elleçlenen, Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersinde bulunan konteyner limanları dünyada ilk 100 liman arasına giren, 45,7 milyon dedveyt tona ulaşan deniz ticaret filosu ile dünya sıralamasında 12nci sırada yer alan ve 1 milyonu aşan amatör denizcisi ve 138 bin gemi insanı ile dünyanın önde gelen denizci ülkeleri arasında yer aldığını ve Türk Bayrağının, denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında olduğunu ifade etti.
  21 YILDA 37 OLAN TERSANE SAYIMIZI 85E ÇIKARDIK

Türkiyenin 2003 yılına kadar neredeyse sadece Tuzlaya sıkıştırılmış can çekişen bir gemi sanayi sektörü olduğunu kaydeden Uraloğlu, Biz tersaneciliğimizi tüm kıyılarımıza yayacak politikalar yaptık ve yatırım yapacak sektör temsilcilerimizin önünü açtık. Sayısal ve kapasite olarak geçmişten bugüne sektörümüze bakacak olursak; 2002 yılında 37 olan tersane sayımız 85e, yıllık üretim kapasitemizi ise 550 bin dedveyt tondan 4,79 milyon dedveyt tona yükselttik. Tersanelerimizdeki bakım-onarım hacmi de 35 milyon dedveyt tona çıktı" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, gemi inşa sektörünün emek yoğun niteliği ve oluşturduğu geniş faaliyet alanı ile Türkiye'deki istihdamın artmasına da önemli katkılar sağladığını belirterek, Gemi sanayimizin ihracat rakamı kasım sonu itibariyle tüm Türkiyede 1.7 milyar dolar, Yalovada ise 661 milyon dolar olmuştur. Yani, Türkiye gemi sanayi ihracat rakamının büyük bir oranı Yalova'da üretilmiştir. Yıl sonu itibariyle de sektör ihracatının 2 milyar dolara ulaşmasını hesaplıyoruz" dedi.

Özellikle balıkçı gemisi inşasında atağa geçen Türkiyenin, rakibi İspanyayı geride bırakarak en fazla ihracat yapan ülke olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Ülkemiz gemi siparişinde dünyada 7., gemi sökümünde ise dünyada 4. ve Avrupada lider konumda olan gemi inşa sanayimiz; bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden gemi inşa sanayimiz dünya balıkçılığında önde olan ülkelere balık avlama ve canlı balık taşıma gemisi ihracatı yapan bir konuma gelmiştir. ifadelerine yer verdi.

YALOVA AVRUPA'NIN EN İYİ BAKIM-ONARIM TERSANELERİNE SAHİP

Dünyanın ilk hibrit balıkçı gemisi, full elektrikli feribot, LNG-hibrit-elektrikli römorkör, katamaran enerji gemisi gibi birçok yenilikçi projede Türk mühendislerinin imzasının olduğunu belirten Uraloğlu, "Bugün Yalovada 31 faal tersane ve 7 tekne imal yerinin yanında inşası, devam eden 2 tersane yatırımı daha bulunmaktadır. Yeni inşa tesislerinin yanında bölgede bulunan 13 yüzer havuz ve 2 kuru havuz ile Yalova Avrupanın en iyi bakım-onarım tersanelerine sahiptir. Bölgedeki planlanan toplam tersane alanı yaklaşık 3,4 milyon m2 olup, yatırımı tamamlanmış mevcut alanların toplamı 2,8 milyon m2yi geçmiştir. Halen bölgede uygun alanlarda tersane kurulmasına yönelik planlama çalışmaları da devam etmektedir". dedi.

Bakan Uraloğlu, Bakanlık olarak, Türkiyenin denizlerinde seyir emniyetini, can, mal ve çevre güvenliğini artırmaya yönelik yatırımların tüm hızıyla sürdürüldüğünü, bu kapsamda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün, görev ve sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getirmek için sürekli olarak gelişen teknolojiye ayak uydurmakta olduğunu ve filosunu güçlendirdiğini söyledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 19 42
2. Arsenal 19 40
3. Aston Villa 19 39
4. M.City 18 37
5. Tottenham 19 36
6. West Ham United 19 33
7. M. United 19 31
8. Brighton 19 30
9. Newcastle 19 29
10. Chelsea 19 25
11. Wolves 19 25
12. Bournemouth 18 25
13. Fulham 19 21
14. Brentford 18 19
15. Crystal Palace 19 18
16. Nottingham Forest 19 17
17. Everton 19 16
18. Luton Town 18 15
19. Burnley 19 11
20. Sheffield United 19 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5