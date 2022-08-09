‘Mavi Vatan’a yeni güç… Abdülhamid Han'ın rotasını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Fatih ile başlayan Yavuz ve Kanuni ile devam eden derin deniz sondajlarında bugün yeni bir sayfa daha açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisinin rotasını açıkladı. Türkiye'nin vizyonunu yansıtan gemi, Gazipaşa'nnın 55 kilometre açığına gidecek.MERSİN (İGFA) - Mersin'in Taşucu Limanı'nda 2,5 ay bakım ve geliştirme çalışmaları yapılan Abdülhamid Han isimli sondaj gemisi bugün göreve başladı.

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi, limanda düzenlenen törenle ilk görev yerine uğurlamak üzere törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor.

Bugün buradaki fotoğraf, Türkiye'nin son 20 yılın adeta bir özetidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda ülkemize asırlık hizmetler kazandırdıklarını söyledi.

AYNI ANDA 3 SONDAJ GEMİMİZ ÇALIŞTI... ABDÜLHAMİD HAN TÜRKİYE'NİN VİZYONUDUR

Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi, ülkemize ve milletimize maddi karşılığının çok ötesinde bir moral vermiş, bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih gemisinin halen Türkali-10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürdüğünü, Yavuz gemisinin Türkali-4 kuyusundaki üst işlemleri gerçekleştirdiğini, Kanuni gemisinin ise Türkali-6 kuyusunun alt tamamlama işlemlerini tamamladığını söyledi.

"Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz" diyen Erdoğan, aynı anda 3 sondaj gemimizin çalıştığı bu saha, dünyada üretime en hızlı hazırlanan saha olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, Abdülhamid Han gemisinin de enerji anlamındaki Türkiye'nin vizyonu olduğunu kaydetti.

https://youtu.be/uSjj1vr2k_A

GEMİNİN ROTASI YÖRÜKLER-1 KUYUSU

"4 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle artık bizde varız” diyen Erdoğan, "Gemimizi Akdeniz'de Yörükler-1 kuyusuna göndereceğiz. Gemimiz Gazipaşa açıklarına gidecek. 7. nesil olarak ifade edilen Abdülhamid Han adlı gemiyi ilk defa biz kullanacağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu sayıyı katlamaktır" diye konuştu.

Gemi personeline telsizle seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolunuz açık sondajınız bereketli olsun" dedi.

BAKAN DÖNMEZ: "NE HAKLARIMIZDAN NE VATANIN BİR KARIŞINDAN VAZGEÇERİZ"

Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törende yaptığı konuşmada yeni müjdelerin arifesinde olduklarını belirterek, Taşucu Limanı’nın 20 kilometre açığında sondaj öncesi son testlerini yaptığını anlattı. Bakan Dönmez, testlerden başarıyla geçen Abdülhamid Han’a ilişkin teknik bilgiler paylaştı.

Bakan Dönmez, “Ne haklarımızdan ne Mavi Vatan’ın bir karışından vazgeçeriz” dedi.