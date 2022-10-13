'Mavi Nefes' ile yılda 85 ton atık toplandı

İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA’nın, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla başlattığı “Mavi Nefes Projesi”nin yıllık raporu açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Mavi Nefes Projesi'nin açıklanan yıllık raporuna göre 21 Eylül 2021– 22 Eylül 2022 tarihleri arasında deniz süpürgeleriyle, Marmara Denizi’nden 82.6 ton katı atık, Adrasan’dan da 2.2 ton sıvı atık olmak üzere yaklaşık 85 ton atık toplandı ve geri dönüşüme kazandırıldı.

Toplanan katı atıklar, yaklaşık 73 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit olduğu kaydedildi.

Marmara Denizi’nden en çok plastik atık çıkarılırken 18 ton müsilaj temizlendi

Proje kapsamında deniz süpürgelerinin topladığı yaklaşık 82,6 ton atığın üçte biri, yani 24 tonu poşet, pet şişe vb. plastik atıklardan oluşuyor. Temizlik kapsamında Marmara Denizi’nden 16 ton ahşap malzeme, 7 ton giyim ve tekstil malzemesi, 6 ton metal, 7 ton balık ağı gibi balıkçılık atıklarıyla 18 ton deniz salyası ve deniz çöpü toplandı.

Bu arada “Mavi Nefes Projesi”ni Antalya Adrasan’a da taşıyan Garanti BBVA ve TURMEPA, proje kapsamında temmuz ayından eylül sonuna kadar 2.2 ton atık temizledi. Bu sayede 17.600 litre deniz suyunun temiz kalması sağlandı.

Projenin ilk yılında İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da 112 kurumda 21 binin üzerinde öğrenciye ve 1218 öğretmene ulaşıldı. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik verilen farkındalık eğitimlerinde gelecek nesillerin iklim krizi ve deniz temizliği gibi konularda bilgilerinin artırılması hedefleniyor.