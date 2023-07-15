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Mavi Bayrak Karacabey’de de dalgalanıyor

GÜNDEM 15.07.2023, 10:00
Mavi Bayrak Karacabey’de de dalgalanıyor

Geçen yıl yüksek kalite göstergesi olan ‘Mavi Bayrak’ı, Bursa’da ilk kez İznik İnciraltı Halk Plajı’na kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da hem İnciraltı Plajına hem de Karacabey’in Kurşunlu Halk Plajı’na Mavi Bayrak kazandırdı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat’taki 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenleme çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki kaliteyi giderek yükseltiyor. Yaz sezonu için 24 adet halk plajında, 29 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğine başlayan Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini bu yıl da çifte ‘Mavi Bayrak’la tescillemiş oldu. Geçen yıl su kalitesinden temizlik ve can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından soyunma kabinleri ve duşlara kadar 33 farklı kriteri yerine getirerek, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan İznik İnciraltı Halk Plajı için Mavi Bayrak alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl bayrak sayısını ikiye çıkardı. İznik İnciraltı Halk Plajı’nda kaliteyi koruyarak yeniden Mavi Bayrak almaya hak kazanan Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak için başvurduğu Karacabey Kurşunlu Halk Plajı için de 33 kriteri yerine getirerek, Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Mavi Bayrak, Karacabey Kurşunlu Halk Plajı’nda törenle göndere çekildi.

SAYI DAHA DA ARTACAK

Kurşunlu Halk Plajı’nda düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, Bursa’nın dört mevsim turizm imkânına sahip ayrıcalıklı bir şehir olduğunu hatırlattı. Mevcut turizm imkanlarını koruyup, geliştirmek için yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Mersin, “24 halk plajında halkımıza daha iyi imkânlar sunmak için yıllık ortalama 3 bin 500 ton çöp topluyoruz. Her yıl temizlik, duş, kabin, şezlong gibi imkânları artırarak kaliteyi yükseltiyoruz. Ayrıca yaz sezonunda deniz araçlarıyla deniz yüzeyini temizliyor ve plajlarımızı düzenli olarak bakım-onarımdan geçiriyoruz. 2022 yılında Bursa’mızın ilk mavi bayrağını İznik Gölü’nde İnciraltı Halk Plajı’nda göndere çekmiştik. Bugün de Marmara Denizi’nin Bursa kıyılarındaki ilk mavi bayrağını Karacabey Kurşunlu Halk Plajı’nda göndere çekiyoruz. Bursa’mızda mavi bayrak sayısı 2 oldu. İnşallah bu sayıyı daha da arttıracağız. Sahilimizde engelli rampasından cankurtarana, otoparktan duş kabinlerine kadar her türlü ihtiyacı karşılayacak imkân mevcut. Plajımızı en güzel şekilde koruyacağımızı ifade ederek, bizi mavi bayrağa lâyık görenlere ve bu konuda emek verenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

FARK HİSSEDİLECEK

TÜRÇEV Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari de Mavi Bayrak’ın, Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyada halk nezdinde en çok tanınan ve bilinen eko etiketi olarak ifade edildiğini söyledi. Bir plajın mavi bayrak alınabilmesi için yüzme suyu kalitesinin AB standartlarında mükemmel seviyede olması gerektiğini dile getiren Cebbari, “Mavi Bayrak kriterleri plajlar için toplamda 33 tanedir. Plaja gelenler önceki haliyle şimdiki halini görerek aradaki farkı ve Mavi Bayrağın ne demek olduğunu çok net hissedecektir. İznik’in ardından Marmara kıyısında mavi bayrağın dalgalanıyor olması kuşkusuz atıksu arıtma tesislerinin ilçeye kazandırılmasıyla doğrudan orantılıdır. Her ne kadar merkezi arıtmanın inşaatı devam etse de bu plaj sırf mavi bayrak alsın diye paket biyolojik arıtma tesisi kazandırıldı. Bu önemli adımı attığı için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, destekleri için Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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