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Mavi Bayrak heyetinden dip çamurunu inceleme

GÜNDEM 09.11.2023, 15:45
Mavi Bayrak heyetinden dip çamurunu inceleme

Eğitim için Kocaeli’de bulunan Mavi Bayrak sorumluları, İzmit Körfezi’ni eski günlerine kavuşturacak dip çamuru projesini inceleyerek yetkililerden bilgi aldıKOCAELİ (İGFA) - Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen 15. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim Programı kapsamında Kocaeli’ye gelen katılımcılar, Dip Çamuru Temizlenmesi Projesi’ni yerinde inceledi.

Proje alanına gelerek yetkililerden bilgi alan ekip, daha sonra dip çamurunun taşınarak kurutulduğu alanda incelemelerini sürdürdü. Mavi Bayrak sorumluları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eğitim programında dile getirdiği dev projeyi yakından görmenin memnuniyetini dile getirdi. Başkan Büyükakın’a çevreci projelerinden dolayı teşekkürlerini ileten katılımcılar daha sonra proje sahasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİYONİK KOL İLE TEMİZLENİYOR

TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi ve Büyükşehir tarafından hazırlanan raporlarla İzmit Körfezi Doğu Baseninde temizlenmesi gereken dip çamuru tespit edildi. Ekosistemin korunması amacıyla başlatılan çalışmalar toplam 8 kilometre boru uzunluğuna sahip biyonik kol ile gerçekleştiriliyor. Nozül adı verilen baş kısmıyla Körfez’in derinliklerine dalan biyonik kol, burada biriken çamuru pompalarla karaya taşıyor. Biyonik kol çalıştıkça, İzmit Körfezi akvaryum gibi pırıl pırıl olacağı günlere bir adım daha yaklaşıyor.

8,5 MİLYON TON ÇAMUR

İki etaplı proje kapsamında 720 hektarlık alanda yaklaşık 8,5 milyon ton dip çamuru temizlenecek. Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası İzmit Körfezi'nin eski günlerine kavuşarak adeta "dev bir akvaryum" görünümü kazanması bekleniyor. Çamurun dipten borularla çıkarılarak İzmit Atletizm Pisti'nin arkasına kurulan "susuzlaştırma tesisi"ne taşınacağı projenin 5 yılda tamamlanması planlanıyor.

158 dönüm üzerinde kurulan şantiye alanında polimer hazırlama tesisiyle her biri 1.000 m3 hacimli toplam 120 geotekstil tüplerin serilebildiği 6 ada bulunuyor. Şantiye alanına kadar gelen dip çamuru boru hattına polimer enjekte ediliyor. Boru hattında topaklanmaya başlayan çamur, geotekstil tüplerde devam ederek, tüpün içinde suyunu bırakıyor ve tüpün içinde süzülme meydana geliyor. Tüplerde biriken dip çamuru susuzlaşarak en az % 60 kuruluğa gelene kadar bekletiliyor. Daha sonra kesilen tüplerdeki çamur kamyonlara yüklenerek, depolama sahasına taşınıyor.

HAVADAN, DENİZDEN VE KARADAN TAKİP

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dip çamuru projesiyle Körfezi temizlerken aynı zamanda eşgüdümlü olarak havadan, denizden ve karadan Marmara Denizi’ni korumaya devam ediyor. Bu kapsamda deniz uçağı ile havadan 2 adet kontrol teknesi ile denizden denetim ve kontrol faaliyetleri yapılıyor. Diğer yandan 3 adet amfibi temizleme araçları, 4 adet deniz süpürgesi, derelere bariyer, deniz çöp kovaları ve mavi takım ile hem deniz hem de kıyı şeridi temizleniyor.

ÇALIŞMALAR MAVİ BAYRAKLA TAÇLANDI

TÜBİTAK MAM ile İzmit Körfezi’nin yanı sıra Körfez’e dökülen 12 adet derenin su kalitesini takip eden Büyükşehir, balıklandırma çalışmaları ile farkındalık oluşturuyor. Proje kapsamında 42 bin adet kalkan, levrek ve çupra balıkları İzmit Körfezi’ne bırakılarak Körfez’deki balık popülasyonu hem çeşitlendirildi hem de artırıldı. Tüm bu çalışmalar meyvelerini de verdi. Toplamda 9 Mavi Bayraklı Plajı Kocaeli’ye kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu Mavi Bayraklardan ikisinin İzmit Körfezi’ne dikilmesini sağladı.

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