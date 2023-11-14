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Mavi balonlar Bursa'dan gökyüzüne bırakıldı

GÜNDEM 14.11.2023, 15:07
Mavi balonlar Bursa'dan gökyüzüne bırakıldı

Bursa'da diyabet hastalığıyla mücadele eden çocuklar, bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Filistinli akranları için tek yürek oldu. Umudun simgesi mavi balonlar Filistinli ve Gazzeli çocuklara özgürlük dilekleriyle gökyüzüne bırakıldı.BURSA (İGFA) -  Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da diyabete dikkat çekmek amacıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde çeşitli programlar düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşi Sevinç Aktaş ile birlikte Bursa Tip-1 Diyabetliler Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programında diyabetle mücadele eden çocuklarla ve aileleriyle buluştu. Programa Başkan Aktaş’ın yanı sıra Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Eren, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, diyabetle mücadele eden çocuklar ve aileleri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün kutlu olmasını dilerken, anlamlı günde programı düzenleyen Bursa Tip-1 Diyabetliler Derneği’ne teşekkür etti. İnsanlık var oldukça türlü türlü rahatsızlıkların ortaya çıktığını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, gelişen teknolojiyle beraber tıbbın de ilerlemesiyle birlikte birçok kolaylığın insan hayatına sunulabildiğini söyledi. Kendi eşinin de Tip-2 diyabetli olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Yaklaşık 20 senedir insülin kullanıyor. Konuyla alakalı biraz bilgi sahibiyim. Özellikle çocuklarda bu olduğunda aileleri daha da etkiliyor. Artık hocalarımızın marifeti, tıbbın da geldiği noktayla beraber cihazlar sayesinde diyabeti daha kontrollü bir şekilde götürmek mümkün. Bununla yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Bunu hayat düsturu haline getirmek lazım. Bu noktada annelerin fedakarlığı çok önemli. Her sene yaklaşık 80 bin çocuğun diyabetli doğduğu tahmin ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Hayatta hiçbir şey imkansız değil. Çocuklarımızı da diyabet konusunda daha fazla bilinçlendirmeliyiz. Dünya Diyabet Günü’nünüz kutlu olsun. Allah tüm evlatlarımıza şifalar versin” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Eren, diyabetin bir hastalık olmadığını vurgulayarak diyabetli bireyler ifadesinin daha doğru olacağını dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a desteklerinden ötürü teşekkür eden Erdal Eren, “Diyabetli çocukların ailelerinde oldukça büyük yükler var. Bir diyabetli günde en az 4 defa insülin yapması gerekiyor. En az 6 kez kan şekerine bakmak zorunda. Kan şekerini etkileyen 42 faktör var. Yapılan çalışmalarda bir diyabetlinin kan şekerini düzenlemek için beyninde günde 300 kez uğraş verdiğini gösterdi. Biz onlara destek vermeliyiz. Şuan en iyi destek de sensör. Bu sensör sayesinde bu 300 rakamını azaltabiliriz. Bir diyabetli anne ve babanın çocuğunu düşündüğü an ise sonsuzdur” diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Halil Sağlam, tüm diyabetlilerin 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nü kutladı. Tip-1 diyabeti bir hastalık olarak görmediklerini söyleyen Sağlam, diyabetli çocukların çok iyi bir organizasyonla ve ailelerinin şekerlerini iyi ayarlamaları halinde diyabetli olmayan insanlardan daha sağlıklı yaşayabileceğini dile getirdi. Şekerini iyi ayarlayan diyabetlilerin normal insanlardan 10-15 sene daha uzun yaşadığını anlatan Sağlam, hiçbir diyabet komplikasyonuna maruz kalmadan çok sağlıklı bir hayatı kurgulamanın mümkün olduğunu belirtti.
Bursa Tip-1 Diyabetliler Derneği Başkanı Yadigar Aydın, dernek olarak Tip-1 Diyabet teşhisi konulan tüm çocuklara destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Diyabete yönelik daha kalıcı bir tedavi yönteminin bulunmasını temenni ettiklerini söyleyen Aydın, kendilerine her zaman destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve programa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Erdal Eren ve Yadigar Aydın tarafından desteklerinden dolayı Başkan Aktaş’a ve Engelliler Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı’ya teşekkür plaketi verildi. Programın sonunda Başkan Aktaş ve diyabetli çocuklar, umudun simgesi olan mavi balonları bu kez Filistin ve Gazze’deki çocukların tekrar özgürlüklerine kavuşması dilekleriyle gökyüzüne uçurdular.

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