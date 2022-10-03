Matematik eğlenceyle öğrenilecek

Millî Eğitim Bakanlığı, okul öncesinden üniversiteye tüm kademelerde matematik beceri ve yeterliklerini artırmak, öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini, öğretmenlerin ise bu alandaki mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Matematik Seferberliği kapsamında Matematik Dijital Eğitim Platformu'nu (matematik.eba.gov.tr) kurdu.ANKARA (İGFA) - "Eğlen, Keşfet, Öğren" sloganıyla kurulan platform, müfredata bağlı olmadan matematiğin günlük hayattaki yerini animasyon, video ve etkileşimli içerikler sunarak keşif süreçlerini destekliyor, öğrencilerin sınıfta edindikleri kazanımları oyunlarla pekiştiriyor.

Öğrencilerin eğlenerek ve keşfederek matematik öğrendiği platformda tekrar eğitimleri için konu özetleri ve konu anlatım videolarıyla sınıf içi öğrenme süreçlerini de destekliyor.

Platformda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise matematik öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarını desteklemek üzere materyal uygulama örneklerine de yer veriliyor. Platformda bulunan diğer tüm içerikleri de sınıf içi uygulamalarda öğretmenler, derse başlarken öğrencilerin konuya ilgisini çekmek veya bir konunun geçmişten bugüne gelişimini göstermek amacıyla kullanabiliyor.

HEM ÖĞRENCİ, HEM ÖĞRETMEN, HEM DE VELİLERE HİTAP EDİYOR

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede öğrencilerin matematiği eğlenerek öğrenmesini istediklerini belirterek, bu kapsamda Matematik Seferberliği başlattıklarını anımsattı. Yaz okullarında ilk kez 4. sınıftan 12. sınıfa öğrencilere matematikle ilgili yaz kursu imkânı sunduklarını vurgulayan Bakan Özer, burada öğrencilerin geliştirdiği yeni yaklaşımları keyifli şekilde matematikle ilişkilendirerek bundan istifade ettiklerini gördüklerini kaydetti.

Matematik Dijital Eğitim Platformu'nu daha da geliştireceklerini belirten Bakan Özer, "Öğretmen ve velilerimizden gelen geri beslemelerle de sürekli bu dijital platformu çok daha güçlü hale getirip eğitim sistemimizin en önemli eksikliklerinin bir tanesinde iyileştirmeyle ilgili çok önemli bir adımı atmış olacağız." dedi.

Matematik Dijital Eğitim Platformu'na ulaşmak için tıklayınız.