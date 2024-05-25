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MASMEK'te yaz kursları başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK), her yaştan vatandaşın mesleki ve sanatsal yönden gelişimine katkı sağlamak için 2024 yaz dönemi kurs kayıtlarını almaya başlıyor MASMEK’in kurslarına katılmak isteyen vatandaşların, 27 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yunusemre Atatürk Gençlik Merkezi, Şehzadeler Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi ve Selendi Gençlik Merkezi’ne başvurarak kayıt olabileceği belirtildi

GÜNDEM 25.05.2024, 16:30
MASMEK'te yaz kursları başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK), her yaştan vatandaşın mesleki ve sanatsal yönden gelişimine katkı sağlamak için 2024 yaz dönemi kurs kayıtlarını almaya başlıyor. MASMEK’in kurslarına katılmak isteyen vatandaşların, 27 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yunusemre Atatürk Gençlik Merkezi, Şehzadeler Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi ve Selendi Gençlik Merkezi’ne başvurarak kayıt olabileceği belirtildi.MANİSA (İGFA) - MASMEK kursları, yediden yetmişe Manisalıları spora ve sanata teşvik ediyor. Bu kurslarla vatandaşlara geniş yelpazede eğitim programları sunuluyor. Mesleki gelişim kurslarından sanatsal atölyelere, spor etkinliklerinden dil kurslarına varana kadar çeşitli eğitimler, kurs programlarında yer alacak.

“BAŞVURULAR 27 MAYIS-14 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA”

Başvurular, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yunusemre Atatürk Gençlik Merkezi, Şehzadeler Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi ve Selendi Gençlik Merkezi’ne yapılabilecek. 27 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek kayıt işlemleri sırasında Gençlik Merkezi görevlilerinden kurslara ilişkin bilgi de alınabilecek. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının akabinde 24 Haziran’da kurslar başlayacak. Yaz boyunca vatandaşlara hizmet verecek kurslar 8 Eylül’de sona erecek. 

“KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR” 

MASMEK Güz Dönemi Kurs Kayıtları başvuruları için gerekli evraklar şöyle: Sicil Numarası (0236 2314580 numaralı Manisa Büyükşehir Belediyesi hattından alınacak), 1 Adet Fotoğraf ve Kimlik Fotokopisi.

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