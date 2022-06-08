MASMEK kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (MASMEK) resim bölümünde eğitim gören kursiyerler tarafından yılsonu sergisi açıldı. Kursiyerlerin hünerli elleri tarafından çizilen onlarca eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden tam not aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursiyerleri, Kültür Merkezi Fuayesinde düzenledikleri yıl sonu sergisi ile hünerlerini sergiledi. Serginin açılış programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Atatürk Gençlik Merkezi Resim Öğretmeni Medet Ferhat Bozca, eserler hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Kursiyerler tarafından yapılan resimleri beğeniyle inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, kursiyerleri tebrik etti. Öte yandan serginin açılış programında Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sorumlusu Bilgi Varol tarafından verilen müzik dinletisi de büyük beğeni topladı.

Sergideki çalışmalar hakkında bilgi veren Atatürk Gençlik Merkezi Resim Öğretmeni Medet Ferhat Bozca, “Yağlı boya, akrilik, karakalem ve sulu boya türlerinde yapılan resimlerin yer aldığı sergide 104 eserimiz yer alıyor. 4 aylık bir kursun ardından kursiyerlerimizin yaptığı birbirinden güzel eserleri burada sergiliyoruz. Bunların içerisinde Manisa’yı tanıtıcı resimler de özgün çalışmalarımız da yer alıyor. Bizlere bu imkanları sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e de teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan, sergi 10 Haziran'a kadar açık kalacak.