MASKİ’den Yırca Mahallesine daha sağlıklı su için trafo montajı

MASKİ Genel Müdürlüğü Soma ilçesi Yırca mahallesinde mevcut içme suyu sondajının daha verimli ve kesintisiz çalışabilmesi için 50 kw’lık trafo montajı gerçekleştirdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesine bağlı Yırca mahallesinde mevcut içme suyu sondajının daha verimli ve kesintisiz çalışabilmesi için 50 kw’lık trafo montajı gerçekleştirildi. Yapılan çalışma neticesinde elektrik arızalarının neden olabileceği su kesintilerinin de önüne geçilmiş oldu.