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MASKİ’den Seyitahmet’te enerji nakil hattı çalışması
GÜNDEM 21.02.2024, 13:19
MASKİ Genel Müdürlüğü Akhisar ilçe merkezine daha kaliteli ve verimli su ulaştırmak için Seyitahmet Tesisleri içerisine açtığı 2 adet sondajın enerjisini karşılamak üzere başlattığı enerji nakil hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçe merkezine daha kaliteli ve verimli su ulaştırmak için Seyitahmet Tesisleri içerisine açılan 2 adet sondajın enerjisini karşılamak üzere başlattığı enerji nakil hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.
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