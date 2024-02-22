MASKİ’den Koyuncu Mahallesinde dere temizliği

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ‘Daha Temiz Bir Manisa’ hedefiyle çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Koyuncu mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ‘Daha Temiz Bir Manisa’ hedefiyle il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Koyuncu mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekipler çeşitli nedenlerle derede biriken zararlı maddeleri topladı, suyun düzenli akışı sağladı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.