MASKİ’den Ergenekon Mahallesinde dere ve menfez temizliği

Daha temiz bir çevre inşa etmek amacıyla çalışmalarına devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon mahallesinde dere ve menfez temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü daha temiz bir çevre inşa etmek ve sağanak yağış tehdidine karşı erken önlem almak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde dere ve menfez temizliklerine ağırlık veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon mahallesinde de temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çeşitli nedenlerle derede ve menfezde biriken zararlı maddeleri topladı, düzenli akışı sağladı. Çevre sakinleri de çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.